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Заработная плата женщин в Республике Молдова на 14% ниже, чем у мужчин

Заработная плата женщин в Республике Молдова на 14% ниже, чем у мужчин

По данным Национального бюро статистики в Молдове(НБС), в прошлом году среднемесячный брутто-заработок женщин составил 6709,8 лея, что на 1098,2 лея, или на 14,1% меньше, чем у мужчин.

Таким образом, у мужчин более высокий заработок, чем у женщин в большинстве видов экономической деятельности, сообщает point.md ссылаясь на zdg.md

Наиболее существенные различия зафиксированы в следующих видах деятельности:

- финансовая и страховая деятельность - на 42.9% (+8105,0 лея) и выше;

- информация и связь - на 35,7% (+6704,5 лея) и выше;

- промышленность - на 20,9% (+1660,7 лея) и выше;

- здравоохранение и социальная помощь - на 19,6% (+ 1634,4 лея) и выше.

Женщины получают более высокую заработную плату, чем мужчины, только в следующих видах деятельности:

- административные услуги и вспомогательные услуги - на 10,7% (+585,1 лея) и выше;

- прочие услуги - на 6.5% (+499.2 лея) и выше;

- образование - на 1,1% (+67,5 лея) и выше.

«Гендерный разрыв при оплате труда в экономической деятельности в значительной степени является следствием влияния нескольких факторов, включая профессию, иерархическое положение на работе и уровень квалификации сотрудников», - отмечают в НБС.

Средний брутто-месячный номинальный заработок работника в 2019 году составил 7233,7 лея, увеличившись на 15,4% (или 965,7 лея) по сравнению с 2018 годом, а чистый - 6010,1 лея, на 16,9% (или 868,2 лея) больше, чем в предыдущем году.
point.md
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