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Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, РБК-Украина стало известно о болезни Тимошенко 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На сегодня неизвестно - где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно где она проходит лечение.

Отметим, по состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Всего в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.
rbc.ua
  • Сегодня, 19:26
  • DTV
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