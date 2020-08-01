На территории Приднестровской Молдавской Республики демографическая ситуация на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. К сожалению, отрицательная динамика сохраняется и в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших людей. Однако остается актуальной проблема с развитием процессов естественного движения населения. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых шести месяцев 2020 года людей в Приднестровье умирает в два раза больше, чем рождается.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедшие полгода составила 1 708 человек. В 2019 году естественная убыль населения за этот же период составляла 1 821 человек. Тем самым, численно естественная убыль населения снизилась за год снизилась на 6,2%. Однако показатель по-прежнему остается отрицательно высокий.
За отчетный период в республике родилось 1 659 человек, а умерло – 3 364 человека. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, и данное соотношение сохраняется достаточно продолжительное время. В отчетном периоде 2019 года родилось 1 755 человек, а умерло – 3 576 человек.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 5,5%, а умерших – на 5,9%. То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и столь же неблагополучная динамика со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении очень продолжительного промежутка времени.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За первое полугодие 2020 года общее число родившихся по республике составило 1 659 человек, из них: в городской местности – 1 269 чел., в сельской местности – 390 чел. Почти 44% новорожденных представляют Тирасполь – 557 чел. Следом расположились: Бендеры – 302 чел., Слободзейский район – 246 чел., Рыбницкий район – 219 чел., Григориопольский район – 131 чел., Дубоссарский район – 125 чел., Каменский район – 56 чел. и г. Днестровск – 23 человека.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 3 364 человека, из них: в городской местности – 2 231 чел., в сельской местности – 1 133 чел. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 854 чел. Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 660 чел., Слободзейский район – 597 чел., Рыбницкий район – 466 чел., Григориопольский район – 301 чел., Дубоссарский район – 246 чел., Каменский район – 182 чел. и Днестровск – 58 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось число смертей от отравлений, травм и убийств на 13,9%, от сосудистых поражений мозга – на 8,8%, от новообразований – на 8,6%, от ишемической болезни сердца – на 8,4%, от болезней органов пищеварения – на 2,8%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за полугодие составила 12 человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: врожденные аномалии – 3 случая; состояния, возникшие в перинатальном периоде – 3 случая; несчастные случаи, отравления, травмы – 3 случая.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-июнь 2019 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 1 646 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 1 051 человек, а прибыло на территорию ПМР – 2 697 человек. Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе, Слободзейском районе и Бендерах. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Бендерах, Слободзейском районе и Тирасполе.
Браки и разводы
За январь-июнь 2020 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 1 191 бракоразводный процесс. Из них, количество браков составило 594 единиц и число разводов – 597 единиц. По сравнению с январем-июнем 2019 года количество браков уменьшилось на 34,7%, а число разводов также уменьшилось – на 21,2%.
Столь заметное отличие показателей за два последних года в отчетный период объясняется объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и закрытием отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.