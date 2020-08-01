Группа Пресс-центра МВД вместе со столичным нарядом ППС оправилась в ночной рейд «по тишине». Законом запрещено шуметь с 23:00. В будние дни ночное спокойствие должно длиться до семи утра, в выходные – до восьми. Всё это время песни, танцы, разговоры на повышенных тонах, ремонтные работы вне закона. Любой шум под запретом.
В дежурной части пояснили, что среди недели сообщений о нарушении тишины не так много. Беспокойные ночи в пятницу и выходные. В это время жалоб на громкую музыку, соседей-скандалистов и весело, а главное, шумно отдыхающую под окнами молодёжь значительно больше. Случается до пяти сообщений за ночь. Кто-то звонит на линию 102, кто-то пишет в вайбер.
Около полуночи в дежурную часть позвонила женщина. Жаловалась на соседей-меломанов. Громкая музыка у тех, кто наверху, играла несколько часов подряд. Разрешить вопрос мирно не удалось. Достучаться до шумных соседей не получилось.
Наряду ППС, с которым приехала съёмочная группа Пресс-центра, тоже сразу не открыли. Стучали минут пять, не меньше. Потом вышла хозяйка квартиры. Женщина была в явном недоумении и основательном опьянении. Ни о музыке, ни о соседях, ни о тишине хозяйка квартиры слышать не хотела. Уверяла: имени своего не помнит.
Память к невежливой меломанке вернулась, как только её доставили в милицию. Но даже там нарушительница тишины продолжала утверждать, что «музыку слушали негромко».
Правда, внушительные размеры колонки на кухне, которая отлично вписалась в праздничный натюрморт с алкоголем, говорили об обратном. В итоге –административная ответственность за нарушение тишины.
Посягательство на чужой покой может обойтись в кругленькую сумму. Минимальный штраф – 92, максимальный – 460 рублей ПМР.
Чтобы этого избежать, достаточно соблюдать тишину с 11 часов вечера до семи утра. Нельзя громко слушать музыку, производить строительные работы, выяснять отношения, играть на музыкальных инструментах. Люди спят, должно быть тихо.
Шуметь нельзя не только ночью, но и днём. С 13:00 до 15:00 – время отдыха, тихий час.
Чаще всего в обеденное время закон не соблюдают те, у кого идёт ремонт. Строительные работы (чтобы избежать натянутых отношений с соседями, а в дальнейшем – неминуемых жалоб и штрафов) придётся прекратить. Для нарушителей штрафы те же.
Только с начала августа в дежурную часть столичной милиции поступило свыше 70 обращений. Более половины нарушителей привлечены к административной ответственности. Пренебрежение покоем соседей им обернулось финансовыми потерями.
Подведём итог. Нарушать тишину запрещено с понедельника по пятницу с 23:00 до 7:00, в субботу и воскресенье с 23:00 до 8:00, по будням и выходным с 13:00 до 15:00.
Строительные работы, сопровождающиеся шумом, разрешены с понедельника по субботу с 7:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. В воскресенье и праздничные дни строительные и ремонтные работы под запретом. mvdpmr.org