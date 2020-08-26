ФК "Шериф" первым из клубов Национального Дивизиона начал свой путь в Европейских кубковых турнирах сезона 2020-2021. Эта игра стала для тираспольской команды уже второй в Лиги Чемпионов.
Футбольный клуб "Шериф" проиграл своему азербайджанскому сопернику – команде "Карабах" со счетом 1:2. Игра проходила в Баку.
От азербайджанской команды голы на 22-ой и 63-й минуте забили Урош Матич и Махир Эмрели. За 12 минут до окончания матча "Шериф" отыгрывается. Одно очко команде приносит Фрэнк Андерссон Кастаньеда. Однако до завершения игры желто-черным не удается даже выровнять счет, передает sputnik.md.
Игра с азербайджанской командой - вторая для тираспольского клуба в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Первая была более удачной. Тогда ФК "Шериф" обыграл ФК "Фола" из Люксембурга со счетом 2:0. Поединок проходил в Тирасполе. Голы забили Анатоль Абанг и Андрей Лукич. sputnik.md Фото:fc-sheriff.com