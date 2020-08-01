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Венская опера попросила своих посетителей не кричать «браво!»

Венская опера попросила своих посетителей не кричать «браво!»

В начале сентября Венская опера возобновляет спектакли. На сайте театра опубликованы новые правила поведения для зрителей. В рекомендациях, в частности, есть просьба не кричать артистам «браво!», а ограничиться аплодисментами.

«Как бы сложно это ни было: постарайтесь не кричать "браво!", вместо этого громче аплодируйте», — написано в краткой памятке для посетителей, передает moya-planeta.ru

На сайте театра сказано, что артисты и руководство рады приветствовать гостей, и, каким бы важным ни был артистический опыт, «здоровье зрителей и сотрудников театра важнее».

Также теперь все билеты в оперу будут персонализированными. Это значит, что на них будут указаны имя, телефон и электронная почта. Делается это, чтобы в случае заражения отследить цепочки контактов. При покупке билетов на несколько человек необходимо будет указать данные для всех.

Семьи и знакомые могут садиться на соседние кресла. Это правило действует для групп из четырех человек и не более. Рассадка в зале будет через одного: справа и слева от посетителя должно оставаться свободное место. Гардероб и буфет будут открыты, но гостей просят соблюдать социальную дистанцию. Это же касается и очереди в туалет. На представлении можно находиться без масок. Как отмечают составители памятки, многие все же предпочитают оставаться в ней. При этом Венская опера просит носить маску или любое средство для защиты дыхательных путей при входе в оперу, а также в очередях.

Еще посетителям рекомендуют пользоваться бесконтактной оплатой, по возможности сразу же занимать свое место и избегать очередей.
moya-planeta.ru
  • Сегодня, 06:04
  • DTV
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