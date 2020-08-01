В начале сентября Венская опера возобновляет спектакли. На сайте театра опубликованы новые правила поведения для зрителей. В рекомендациях, в частности, есть просьба не кричать артистам «браво!», а ограничиться аплодисментами.
«Как бы сложно это ни было: постарайтесь не кричать "браво!", вместо этого громче аплодируйте», — написано в краткой памятке для посетителей, передает moya-planeta.ru
На сайте театра сказано, что артисты и руководство рады приветствовать гостей, и, каким бы важным ни был артистический опыт, «здоровье зрителей и сотрудников театра важнее».
Также теперь все билеты в оперу будут персонализированными. Это значит, что на них будут указаны имя, телефон и электронная почта. Делается это, чтобы в случае заражения отследить цепочки контактов. При покупке билетов на несколько человек необходимо будет указать данные для всех.
Семьи и знакомые могут садиться на соседние кресла. Это правило действует для групп из четырех человек и не более. Рассадка в зале будет через одного: справа и слева от посетителя должно оставаться свободное место. Гардероб и буфет будут открыты, но гостей просят соблюдать социальную дистанцию. Это же касается и очереди в туалет. На представлении можно находиться без масок. Как отмечают составители памятки, многие все же предпочитают оставаться в ней. При этом Венская опера просит носить маску или любое средство для защиты дыхательных путей при входе в оперу, а также в очередях.
Еще посетителям рекомендуют пользоваться бесконтактной оплатой, по возможности сразу же занимать свое место и избегать очередей. moya-planeta.ru