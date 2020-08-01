Председатель Правительства получил оперативную информацию о готовности школ и детских садов к началу учебного года. Главы государственных администраций городов и районов отчитались о работе, проводимой согласно ранее данным поручениям Президента и Правительства.
Мэр Тирасполя Олег Довгопол заверил, что все учебные заведения будут готовы к 1 сентября. Расписание уроков на днях направят на согласование в Центр и гигиены и эпидемиологии министерство просвещения. На данный момент Тирасполь получил порядка 8 тысяч рабочих тетрадей для учащихся 1-4 классов. Сегодня местному УНО передадут свыше 9 тысяч, а к концу августа – еще около 6 тысяч. По словам главы города, ежедневно идет раздача дезинфицирующих средств в образовательные учреждения. Замечания комиссии по приемке школ устраняются, добавил Олег Довгопол.
Постепенно открывают свои двери детские сады в Бендерах. В городе также идет полным ходом работа по подготовке школ с соблюдением санитарного регламента. Практически завершена установка новых оконных блоков. В срок выдадут рабочие тетради для начальной школы, сообщает пресс-служба Правительства.
В Слободзейском районе функционирует 19 из 20 детских садов. Оставшийся детсад в Суклее откроют к началу сентября. Что касается учебного графика, то его должны утвердить соответствующие ведомства. Строители закончили монтаж окон. Осталось поменять их в Парканской школе-интернат. Типографии практически выполнили заказ на изготовление рабочих тетрадей для района. Схожая ситуация в Григориопольском и Дубоссарском районах. Тем не менее, не вся печатная продукция была доставлена. Премьер поручил министерству просвещения взять на дополнительный контроль данную ситуацию.
«Важно, чтобы согласно той номенклатуре, которая утверждена мипросом, все дети, кому полагается, получили эти тетради бесплатно 1 сентября. Поэтому сегодня надо провести совещание с руководством «Полиграфиста» и «Типара» и сверить часы, то есть собрать информацию у районных УНО, какие есть проблемы и в течение этой недели этот вопрос необходимо закрыть», – обозначил Александр Мартынов.
В Рыбницком и Каменском районах пока еще устанавливают окна в школах. В северной части страны уже подготовили учебное расписание. В большей части республики подключение организаций образования к высокоскоростному Интернету закончат в указанные сроки.
В ходе рабочего совещания Глава Правительства интересовался наличием в школах медицинских работников. Министр здравоохранения подтвердила, что с сентября они будут работать во всех учебных заведениях. Кристина Албул также ответила на вопрос Александра Мартынова о наличии пошаговой инструкции для специалистов в случаях выявления потенциально зараженного ученика либо учителя. Кроме того, Премьер акцентировал внимание на обязательную термометрию при входе в здание, чтобы она не превратилась в формальную процедуру.
Главе Правительства представили информацию об экспресс-тестировании учителей. Если тест положительный, педагога направляют на сдачу ПЦР-теста.
В завершении скайп-конференции Александр Мартынов призвал всех ответственных лиц держать связь друг с другом, чтобы решать возникающие вопросы оперативно.