Dnestr.TV

 
0

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

Российская сторона считает решение властей США внести в свой черный список два НИИ Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии беспочвенным, в связи с чем намерена получить объяснения от Вашингтона. Об этом заявил в среду, отвечая на вопросы СМИ, посол РФ в США Анатолий Антонов.

В уведомлении бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США утверждалось, что у американских властей есть основания подозревать российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений. "Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - сказал Антонов.

"При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", - приводятся его слова на странице посольства в Facebook.

Дипломат напомнил, что на сегодняшний день именно США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заявил российский посол.

Черный список

Ранее Минторг США внес в черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В уведомлении уточнялось, что в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области, передает ТАСС.

В документе утверждалось, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".

На практике решение администрации США означает ужесточение правил американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.
tass.ru
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна