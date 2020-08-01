Представители депутатского корпуса заслушали отчет государственной администрации г. Бендеры об основных показателях деятельности по итогам работы за 2019 год. Комиссия рекомендовала госадминистрации обратить внимание на качество оказываемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, усилить контроль за качеством ремонта дорожного покрытия и увеличить количество мест для детского отдыха.
Также государственная администрация отчиталась и об исполнении бюджета, специальных бюджетных счетов и фондов за 2019 год. Так за 2019 год в доходную часть бюджета города поступило 230млн. 968 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом доходы возросли, отмечают специалисты. Расходная часть бюджета выполнена на 97%, сообщает bendery.org.
Что касается текущего года, то согласно отчета государственной администрации об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года, за первые три месяца года в бюджет поступило чуть более 57 миллионов рублей. bendery.org