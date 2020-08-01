Технически и юридически такая транспортировка стала возможна с 1 января 2020 года, но только сейчас украинские газотрейдеры воспользовались ей.
Компания Оператор газотранспортной системы впервые транспортировала в Украину ресурс с трансбалканского направления. Об этом говорится в сообщении ОГТС.
Газ прокачивался в реверсном режиме из Греции через ГТС Болгарии и Румынии по заказу компании-импортера ЭРУ Трейдинг, передает korrespondent.net.
Технически и юридически такая транспортировка стала возможна с 1 января 2020 года, но только сейчас украинские газотрейдеры воспользовались ей.
"Возможность транспортировать газ с южного направления позволяет Украине диверсифицировать как источники энергии, так и маршруты поставок", - заявил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон.
Реверс через трансбалканский газовый коридор открывает Украине доступ к сжиженному газу из LNG-терминалов в Греции и Турции и трубного газа из каспийских стран, уточнил он.
Макогон напомнил, что с момента запуска газопровода Турецкий поток в январе 2020 года транзит газа из России в Молдову и Румынию через Украину уменьшился на 70%.
"Поэтому разгруженная инфраструктура украинской ГТС может быть задействована в реверсном направлении. А это - дополнительная гарантия энергетической безопасности для Украины", - подчеркнул гендиректор ОГТС. korrespondent.net