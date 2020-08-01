В ходе очередного заседания Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса обсудили эпидемиологическую ситуацию в республике и ее динамику. По информации, озвученной Первым заместителем Министра внутренних дел ПМР Андреем Барабашем, за прошедшие с предыдущего совещания трое суток на лабораторные анализы направлено 899 проб. По 112 из них подтвердился факт заболевания. За этот же период выздоровело 25 человек.
«По состоянию на 20 часов 26 августа в двух карантинных госпиталях республики находилось 312 пациентов, у которых подтверждён факт заболевания. Всего на вчерашний вечер в лечебных учреждениях республики находилось 122 пациента с подозрением на инфекцию», – рассказал замминистра МВД ПМР.
Как сообщает пресс-служба Президента,за время пандемии сделано 26596 ПЦР-тестов, зарегистрировано 1989 фактов инфицирования. Общее количество выздоровевших – 1538 (более 77% заболевших), умерших – 61 человек (летальность 3,1%). Наибольшая заболеваемость в возрастной группе от 50 до 59 лет (459 случаев или 23%). В условиях контролируемой самоизоляции находится 2054 человек. Эпидемиологическая ситуация в целом по республике признана неблагоприятной. Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, Слободзее и Григориополе. Один из факторов увеличения показателей – массовое экспресс-тестирование представителей сферы просвещения. На данный момент процедуру прошел 3021 учитель. Еще 4181 педагог ожидают экспресс-тестирования. Очаги заболевания выявлены также на нескольких фабриках. «Интерцентрлюксу», «Тиротексу» и «Флоаре» предписано временно закрыть цеха, в которых работали инфицированные. Обсуждая сложившуюся ситуацию, Вадим Красносельский отметил, что коллективы, в которых выявлены носители COVID-19, должны безоговорочно отправляться на двухнедельный карантин. Если речь идет о крупном предприятии или организации, то возможна приостановка деятельности и изоляция персонала подразделения, оказавшегося в зоне повышенного риска. Что касается тестирования сотрудников коммерческих организаций: его проведение берет на себя юридическое лицо, напомнил Президент, подчеркнув, что нагрузка на госбюджет, связанная с борьбой с короновирусом колоссальна. «Администрация предприятий заинтересована в обеспечении безопасности своих сотрудников и должна думать о профилактике. Замалчивание фактов заражения недопустимо и будет наказываться согласно закону», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Президент еще раз напомнил, что республика идет по доказавшему свою эффективность пути наступательной борьбы с распространением коронавируса. Этим объясняется жесткий контроль, требование самоизоляции, закрытие объектов на карантин, ограничение свободного пересечения границы. «Только при жесточайшей дисциплине мы сможем преодолеть вторую волну пандемии, которая наступила даже раньше, чем мы ожидали – к концу лета, а не в начале осени. Чем больше мы смягчаем карантинные ограничения, тем жестче должен быть контроль. Если мы хотим, чтобы экономика работала, чтобы бизнес был в строю, чтобы дети ходили в школы и детские сады, необходимо самодисциплинироваться», – нацелил Президент. Субъекты, которые столкнулись с коронавирусом, должны приостанавливать деятельность для ликвидации очага инфицирования, а организации-нарушители будут закрываться в качестве профилактической меры, отмечалось на совещании.
Принцип двухнедельного карантина коллективов, в которых обнаружен носитель инфекции, будет действовать и в образовательных учреждениях. Говоря о школах, Вадим Красносельский подчеркнул, что проведение в условиях пандемии родительских собраний (информация о таких планах поступила в адрес Главы государства) недопустимо, как и организация заседаний педсоветов и иных коллективных встреч.
Обсудили члены Оперштаба и вопрос функционирования в короновирусных обстоятельствах молдавских школ с румынским языком обучения, расположенных на территории Приднестровья. Санэпидемслужба ПМР уже проинспектировала часть из них. Проверят на соответствие карантинным требованиям и остальные. Если администрация этих учебных заведений не обеспечит тестирование персонала, то помощь окажет приднестровское государство. Предстоит выработать механизм ежедневного пересечения учениками и педагогами приднестровской границы. Это касается и учеников трех бендерских школ, в которых учатся дети из расположенных по-соседству молдавских сел. Президент поручил главе бендерской администрации разработать соответствующие единообразные пропуска – своего рода ученические билеты.
Еще один вопрос, важный для школьников, – передвижение в общественном транспорте. Теперь дети могут ездить в троллейбусах без сопровождения взрослых. Поступил запрос и о смещении на более позднее время начала учебного дня для студентов ПГУ. Эта мера позволит уменьшить пассажиропоток в час-пик. Вопрос прорабатывается.
Говорили сегодня об инфекционных госпиталях. Помимо слободзейского и рыбницкого, они уже развернуты в Тирасполе и Бендерах. На очереди – дубоссарский. Его готовят к возобновлению работы на будущей неделе. В сумме к приему инфицированных пациентов будет готово больше 800 коек. Президент акцентировал внимание на том, что койко-место – это не просто кровать, а создание условий для комфортного пребывания и эффективного лечения означенного количества граждан. Отдельное поручение – проверить наличие горячей воды и оснащение душевых кабин во всех инфекционных госпиталях республики. В ходе рабочей дискуссии членами Оперативного штаба решено, что пациенты, у которых коронавирус проходит в тяжелой форме, будут направляться в Слободзейский госпиталь. Обсуждали и вопрос лечения несовершеннолетних носителей COVID-инфекции. Дело в том, что не во всех коронавирусных центрах есть педиатры. Предложение направлять всех заболевших детей в Слободзею не было поддержано большинством участников совещания. Вадим Красносельский поручил Минздраву командировать в госпитали детских врачей из других медучреждений. Еще одно поручение Министерству здравоохранения – временно делегировать своих сотрудников в помощь санэпидемслужбе, нагрузка на которую в последнее время очень возросла. Удовлетворен и запрос главврачей COVID-центров об организации постов МВД на госпитальных площадках.
На заседании Оперштаба снова вернулись к теме донорства плазмы граждан, переболевших COVID-19. Представители Оперативного штаба связались с более чем 400 жителями республики, которые благодаря усилиям приднестровских медиков успешно справились с коронавирусом (речь идет только о представителях возрастной категории 18 – 55 лет без хронических заболеваний). Предложение принять участие в добровольной акции приняли 76 бывших пациентов инфекционных госпиталей. Еще 33 человека пока в раздумьях. Банк плазмы продолжат наполнять. Для этого формируется электронная база потенциальных доноров. Важный элемент централизованной работы в данном направлении – создание цифровых паспортов приднестровцев, заразившихся COVID-19. По поручению Президента, они должны быть оформлены в течение ближайшей недели, и в дальнейшем эта практика обязательна для исполнения.
Следующее заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса запланировано на понедельник 31 августа. president.gospmr.org