Межведомственная комиссия по разработке новой нормативно-правовой базы в сфере фармацевтической деятельности и сертификации медико-фармацевтической продукции провела пятое заседание.
Глава Минздрава Кристина Албул выдвинула к обсуждению вопрос дистанционной торговли лекарственными препаратами. Пандемия перестроила фармацевтический рынок под новые реалии и возможность заказать медикаменты на дом становится все более востребованной. Порядок и условия реализации лекарств вне аптек будет прописан в Законе «О фармацевтической деятельности в ПМР». Предполагается, что розничную торговлю дистанционным способом смогут осуществлять фармацевтические организации, имеющие лицензию и разрешение Минздрава. Требования к аптечным организациям, порядок осуществления дистанционной продажи, а также правила доставки лекарственных препаратов установит Правительство. В частности, будет запрещено привозить на дом рецептурные препараты, а для расчета потребуется наличие контрольно-кассовых аппаратов или онлайн-касс. Эти предложения обсудят на ближайшем заседании Правительства, сообщается на сайте ведомства.
Кристина Албул также предложила рассмотреть вопрос рецептурного отпуска антибиотиков и глюкокортикостероидов в аптеках. Это требование прописано в приказе ведомства, но на практике не соблюдается. Министр считает необходимым усилить документ, т. к. бесконтрольное приобретение медикаментов и самолечение приводит к лекарственной устойчивости:
«В скором времени мы придем к тому, что лечить детей просто будет нечем. Сегодня бактериальная пневмония лечится антибиотиками широкого спектра действия последнего поколения. Так не должно быть, необходимо использовать пенициллин и ампициллин, но к этим препаратам практически у всех деток уже есть лекарственная устойчивость. Нередко ребенок по месяцу лечится в стационаре, потому что ему не могут подобрать схему лечения. И он, конечно, страдает – ему внутримышечно ставят один укол, второй, третий».
Фарморганизации поддержали данную инициативу, к ее реализации Минздрав приступит после пандемии.
Коснулись в рамках встречи ведомственного приказа о требованиях к маркировке и оформлению лекарственных средств для медицинского применения и изделий медицинского назначения. Представители аптечных сетей выступили за сохранение на упаковке лекарства языка страны-производителя. Это предложение будет учтено.
В очередной раз краеугольным камнем стал вопрос товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности – Министерство здравоохранения и таможня применяют разные коды при классификации лекарств и изделий медицинского назначения. Чтобы выработать единую позицию, решено собрать рабочую группу для разработки новой редакции Приказа №80 «Об утверждении Номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории ПМР». В нее войдут представители Минздрава, Государственного таможенного комитета, Центра по контролю за обращениями медико-фармацевтической продукции и аптечных сетей. minzdrav.gospmr.org