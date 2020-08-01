Dnestr.TV

 
0

ЕС предоставляет Молдове новые торговые преференции

ЕС предоставляет Молдове новые торговые преференции

Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на активизацию торговли между Европейским союзом и соседними странами панъевропейского и средиземноморского региона (ПЕС), включая Республику Молдова.

Это направлено на восстановление экономики после эпидемии коронавируса, передает noi.md

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что Брюссель должен сделать все возможное для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и его соседями в евро-средиземноморском регионе и содействия региональной интеграции.

Этот пакет содержит 21 предложение, которые будут содержать правила, которые легче использовать в торговых соглашениях ЕС с большинством соседних стран.

Речь идет о пороговых значениях для местной добавленной стоимости, лучше адаптированных к производственным потребностям ЕС, и новой двойной трансформации текстильной продукции; увеличении пороговых значений допуска для ряда материалов с 10% до 15%; введение «полной» кумуляции, в соответствии с которой производственные операции, необходимые для получения происхождения для большинства товаров, могут быть разделены между несколькими странами, и возможность возмещения таможенных пошлин для большинства товаров с целью повышения конкурентоспособности экспортеров ЕС.

noi.md
  • Сегодня, 17:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна