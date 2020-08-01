Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на активизацию торговли между Европейским союзом и соседними странами панъевропейского и средиземноморского региона (ПЕС), включая Республику Молдова.
Это направлено на восстановление экономики после эпидемии коронавируса, передает noi.md
Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что Брюссель должен сделать все возможное для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и его соседями в евро-средиземноморском регионе и содействия региональной интеграции.
Этот пакет содержит 21 предложение, которые будут содержать правила, которые легче использовать в торговых соглашениях ЕС с большинством соседних стран.
Речь идет о пороговых значениях для местной добавленной стоимости, лучше адаптированных к производственным потребностям ЕС, и новой двойной трансформации текстильной продукции; увеличении пороговых значений допуска для ряда материалов с 10% до 15%; введение «полной» кумуляции, в соответствии с которой производственные операции, необходимые для получения происхождения для большинства товаров, могут быть разделены между несколькими странами, и возможность возмещения таможенных пошлин для большинства товаров с целью повышения конкурентоспособности экспортеров ЕС.