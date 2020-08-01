Тираспольские копьеметатели Николай Орлов и Дмитрий Тарабин приняли участие в Открытом чемпионате Москвы по лёгкой атлетике. Соревнования прошли 26-27 августа на стадионе им. братьев Знаменских. За звание лучшего боролись атлеты из российской столицы, Московской области и других регионов России.
Финалист первенства Европы U23 прошлого года Николай Орлов установил очередной личный рекорд, впервые послав копье за 80 м. Его результат 82 м 70 см является 12-м результатом сезона в мире среди мужчин. Среди сверстников-копьеметателей 1999 года рождения у тираспольчанина лучший показатель сезона в мировом рейтинге, сообщает novostipmr.com.
Николай Орлов впервые выполнил норматив мастера спорта международного класса. Он опередил ближайшего соперника - своего земляка Дмитрия Тарабина более чем на 5 метров.
Призер чемпионата Европы, выполнивший норматив на Олимпиаду в Токио (85 м) Дмитрий Тарабин, метнул копье на 77 м 3 см.
Спортсмены являются воспитанниками Тираспольской СДЮШОР № 2. Первый наставник копьеметателей – заслуженный тренер ПМР Александр Моисеенко. Николай Орлов – студент ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
29-30 августа в Брянске запланирован Кубок России. 8-11 сентября в Челябинске намечены чемпионат и первенство РФ среди молодежи до 23 лет. Приднестровские копьеметатели собираются выступить на этих турнирах. novostipmr.com