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В Кишиневе будет курсировать транспорт, предназначенный только для детей

В Кишиневе будет курсировать транспорт, предназначенный только для детей

К началу нового учебного года Кишиневские власти заявили о том, что часть троллейбусов и автобусов будет перевозить утром только учеников и дошкольников.

К первому сентября в Кишиневе введут специальный режим курсирования некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом заявила примэрия (мэрия) Кишинева, пишет sputnik.md.

Так, в интервале между 06.50 и 09.00 каждый четвертый троллейбус маршрутов №8, 10, 22, 24 и 25 будет предназначен исключительно для перевозки детей в школы и детсады. Ребенка может сопровождать один взрослый.

Данные изменения затронут также автобусные маршруты №5, 19, 23 и 26.

Проект будет пилотным. Таким образом, власти хотят снизить вероятность распространения COVID-19 на территории муниципия и защитить детей в общественном транспорте.

Ранее было принято решение, что занятия в образовательных учреждениях страны возобновляются с 1 сентября.

sputnik.md

  • Сегодня, 05:47
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