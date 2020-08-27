К началу нового учебного года Кишиневские власти заявили о том, что часть троллейбусов и автобусов будет перевозить утром только учеников и дошкольников.
К первому сентября в Кишиневе введут специальный режим курсирования некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом заявила примэрия (мэрия) Кишинева, пишет sputnik.md.
Так, в интервале между 06.50 и 09.00 каждый четвертый троллейбус маршрутов №8, 10, 22, 24 и 25 будет предназначен исключительно для перевозки детей в школы и детсады. Ребенка может сопровождать один взрослый.
Данные изменения затронут также автобусные маршруты №5, 19, 23 и 26.
Проект будет пилотным. Таким образом, власти хотят снизить вероятность распространения COVID-19 на территории муниципия и защитить детей в общественном транспорте.
Ранее было принято решение, что занятия в образовательных учреждениях страны возобновляются с 1 сентября.