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В этом году в Дубоссарах реконструируют стелу защитникам Приднестровья

В этом году в Дубоссарах реконструируют стелу защитникам Приднестровья

В этом году в Дубоссарах реконструируют стелу в честь первых погибших защитников Приднестровья в микрорайоне Большой Фонтан.

2 ноября 1990 года дубоссарцы испытали первое вооруженное нападение со стороны Молдовы, в результате которого погибли трое жителей города, вставших на защиту государства, 16 человек в тот день получили ранения.

«В этом году 2 ноября исполняется 30 лет со дня трагических событий, которые произошли на дубоссарской земле. Дубоссарцы хорошо помнят эти события. Это первые погибшие, первая кровь. Наш долг – помнить о приднестровских героях и следить, чтобы памятники, установленные в их честь, были в надлежащем состоянии», - отметил глава госадминистрации Руслан Чабан.

У стелы на Большом Фонтане установят новую тротуарную плитку и проведут ремонтно-восстановительные работы памятного сооружения. Реконструкция будет проведена за два месяца, чтобы ко 2 ноября все работы были завершены, пишет novostipmr.com.

В этом году в Дубоссарском районе также был обновлен мемориальный комплекс, расположенный в селе Гармацком. Его построили в 1979 году в честь фронтовиков села. А сейчас ремонтно-восстановительные работы ведутся у монумента в центре села Койково. Реставрируют памятник, который был установлен в 1960 году также в честь местных жителей, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:58
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