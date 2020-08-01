Вопросы правил застройки в городе Бендеры, передачи имущества в безвозмездное пользование, аренды и многие другие рассмотрела постоянная депутатская комиссия по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам.
В городской Совет обратился депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №7 «Первомайский» Руслан Гареев с просьбой о создании комиссии по проверке и обследованию некоторых заброшенных зданий в микрорайоне «Северный». Бесхозяйственно содержащиеся объекты недвижимости находятся на постоянном контроле у депутатской комиссии. Поэтому было принято решение о создании рабочей группы, в которую, кроме депутатов, войдут представители УЖКХ, управления муниципального имущества, экологической милиции, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.
Еще один заброшенный объект недвижимости и еще одно депутатское обращение. К решению вопроса о функционировании лагеря «Лира» подключился депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №3 «Борисовский» Олег Петрик. Представители комиссии пришли к выводу, что в данном случае необходимо дополнительное обследование объекта и решение дальнейшей судьбы бывшего оздоровительного лагеря.
Далее народные избранники заслушали информацию карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры о проведенных мероприятиях в отношении собственников, нарушающих правила благоустройства. Так, за первое полугодие 2020 года составлено 394 административных протокола по статье 6.22 КоАП ПМР (за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов). По словам сотрудников УВД, работа в данном направлении продолжается. bendery.org