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Бесхозяйственно содержащиеся объекты недвижимости в Бендерах на контроле у депутатской комиссии

Бесхозяйственно содержащиеся объекты недвижимости в Бендерах на контроле у депутатской комиссии

Вопросы правил застройки в городе Бендеры, передачи имущества в безвозмездное пользование, аренды и многие другие рассмотрела постоянная депутатская комиссия по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам.

В городской Совет обратился депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №7 «Первомайский» Руслан Гареев с просьбой о создании комиссии по проверке и обследованию некоторых заброшенных зданий в микрорайоне «Северный». Бесхозяйственно содержащиеся объекты недвижимости находятся на постоянном контроле у депутатской комиссии. Поэтому было принято решение о создании рабочей группы, в которую, кроме депутатов, войдут представители УЖКХ, управления муниципального имущества, экологической милиции, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.

Еще один заброшенный объект недвижимости и еще одно депутатское обращение. К решению вопроса о функционировании лагеря «Лира» подключился депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №3 «Борисовский» Олег Петрик. Представители комиссии пришли к выводу, что в данном случае необходимо дополнительное обследование объекта и решение дальнейшей судьбы бывшего оздоровительного лагеря.

Далее народные избранники заслушали информацию карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры о проведенных мероприятиях в отношении собственников, нарушающих правила благоустройства. Так, за первое полугодие 2020 года составлено 394 административных протокола по статье 6.22 КоАП ПМР (за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов). По словам сотрудников УВД, работа в данном направлении продолжается.
bendery.org
  • Сегодня, 06:06
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