Открывая пресс-конференцию, Вадим Красносельский отметил, что это первая коллективная встреча Президента с представителями журналистского сообщества после наступления пандемии, подчеркнув, что рад возможности пообщаться. В приветственной части выступления Глава государства акцентировал внимание на том, что пресс-конференция является традиционной – предпраздничной и итоговой по своей сути, но в этом году особенность разговора в том, что он происходит накануне юбилея страны.
Первые вопросы – об истории и политике. Журналисты начали разговор, что ожидаемо, учитывая предпраздничную суть пресс-конференции, с воспоминаний о событиях конца 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия – времени зарождения Приднестровья. Говорили о сплоченности приднестровцев, вышедших на забастовки для защиты своих прав и свобод. Спрашивали, чем, по мнению Главы государства, жители республики могут и должны гордиться сегодня, чего достигла страна к своему 30-летию. «Что мы имеем на сегодняшний день? Независимую республику, сформированную общность «приднестровский народ», который строит социально ориентированное государство с рыночной формой экономики. Это и есть достижение», – считает Вадим Красносельский. Говоря об отличительных чертах Приднестровья, он напомнил, что судьбу Приднестровья решал и решает народ – в ходе референдумов, в то время как в других странах референдумы несут консультативную функцию, сообщает пресс-служба Президента.
Ни одна пресс-конференция не обходится без вопросов о перспективах признания ПМР мировым сообществом. Рассуждая о нынешнем положении дел, Вадим Красносельский отметил, что политические игроки, к сожалению, мало слышат народ. Спрашивали о внешних контактах республики, взаимодействии с Россией и Молдовой. Вадим Красносельский отметил, что Молдова пока не хочет видеть Приднестровье равным партнером. Отдельный вопрос – о встрече с Игорем Додоном. Отвечая на него, Глава приднестровского государства заметил, что наблюдает желание Президента РМ найти решение, но практических подвижек в этом направлении сейчас нет: молдавская сторона не выполняет достигнутые в ходе переговоров обязательства, при этом появляются новые проблемы, в результате чего переговорная повестка от встречи к встрече растет. Что касается формата «5+2», то Вадим Красносельский рассчитывает на продолжение его работы и организацию в ближайшей перспективе встречи участников – возможно, в формате видео-конференции.
Интересовались журналисты секретом сохранения добрососедских отношений с различными государствами в непростой геополитической обстановке последнего времени. Спрашивали о том, как оценивает руководитель страны результаты деятельности действующей команды народных избранников (в ноябре ее состав обновится – в республике пройдут Единый день голосования). Президент ответил, что работой парламентариев удовлетворен. Объемный блок вопросов журналисты посвятили самой актуальной теме нынешнего года, перекочевавшей из повестки конца 2019-го, – COVID-19. Спрашивали о потерях приднестровской экономики из-за пандемии, готовности к новой волне и стратегии противостояния распространению вируса. Интересовались, насколько, по мнению Президента, велик уровень понимания среди населения значимости принимаемых государством мер в борьбе с недугом, поразившим весь мир.
В экономическом блоке звучали вопросы о поддержке сельского хозяйства, на долю которого в этом году выпало немало испытаний, подвижках в развитии системы мелиорации и сельских территорий. Не раз в ходе беседы упоминали Стратегию развития Приднестровья. На вопрос, доволен ли Президент ее исполнением, Вадим Красносельский ответил, что хочется всегда больше, но он доволен тем, что наблюдает явное движение вперед. «Я максималист. Убежден, что все, что заложено в Стратегии развития-2026, исполнимо. Прошло только два года из восьми. Результаты реализации Стратегии обсудим через шесть лет», – отметил Вадим Красносельский.
Дискутируя на темы, имеющие отношение к социальной политике, говорили о зарплатах врачей, вероятности введения системы медицинского страхования, новых, карантинных, условиях функционирования учреждений сферы просвещения, дальнейших планах по реализации программы строительства доступного жилья, социально-инфраструктурном буме и расцвете парковой эпохи приднестровского края. Говорили об изменениях в армии и новом к ней отношении граждан. Не осталась без заинтересованного обсуждения и тема повышенного внимания к людям с особенностями развития и состояния здоровья.
Пресс-конференция, время которой в связи с карантинными обстоятельствами проведения, было лимитировано, продлилась ровно два часа. Завершая разговор, Вадим Красносельский выразил благодарность собеседникам, отметив тот факт, что есть вопросы, которые не теряют актуальность от встречи к встрече. Это говорит о том, что годы идут, а целостность приднестровского народа, принципы, которых он придерживается, не меняются. «Годы идут. Республике 30 лет. У тех, кто родились в период образования республики, уже растут дети, будут и внуки. Эпохи меняются, а народ остается. Мы – продолжатели успехов и достижений наших предков, мы чтим историю Приднестровья, которое состоялось», – подытожил Президент ПМР, поздравив собеседников и в их лице весь приднестровский народ с наступающим юбилеем республики. president.gospmr.org