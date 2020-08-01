Dnestr.TV

 
0

Украина может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

Украина может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем его [Евросоюза] подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции", - сказал Кулеба в пятницу на брифинге, передает tass.ru

По словам Кулебы, позиция Украины синхронизирована с партнерами из Евросоюза и США.

"Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, чтобы ее народ сам избрал путь развития", - сказал он. "Будем скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована", - подчеркнул он. При этом министр не ответил на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Белоруссии.

"Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Белоруссии. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой [избирательной] сфере", - отметил глава МИД. Он напомнил, что Украина поддержала позицию ЕС в отношении президентских выборов в Белоруссии.

Кулеба повторил, что Украина "не планирует никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии". "Мы никогда этого не делали и делать не будем, но готовы содействовать урегулированию этой ситуации", - сказал Кулеба.

Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, но "поставит на паузу" их развитие до стабилизации ситуации внутри Белоруссии, сообщил Кулеба.

"Мы все контакты [с Белоруссией] ставим на паузу до стабилизации ситуации в Белоруссии. Мы не разрываем отношения с Белоруссией, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу".
tass.ru
  • Вчера, 16:59
  • DTV
  • Просмотров: 34
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна