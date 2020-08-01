Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем его [Евросоюза] подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции", - сказал Кулеба в пятницу на брифинге, передает tass.ru
По словам Кулебы, позиция Украины синхронизирована с партнерами из Евросоюза и США.
"Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии, чтобы ее народ сам избрал путь развития", - сказал он. "Будем скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована", - подчеркнул он. При этом министр не ответил на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Белоруссии.
"Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Белоруссии. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой [избирательной] сфере", - отметил глава МИД. Он напомнил, что Украина поддержала позицию ЕС в отношении президентских выборов в Белоруссии.
Кулеба повторил, что Украина "не планирует никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии". "Мы никогда этого не делали и делать не будем, но готовы содействовать урегулированию этой ситуации", - сказал Кулеба.
Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, но "поставит на паузу" их развитие до стабилизации ситуации внутри Белоруссии, сообщил Кулеба.
"Мы все контакты [с Белоруссией] ставим на паузу до стабилизации ситуации в Белоруссии. Мы не разрываем отношения с Белоруссией, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу". tass.ru