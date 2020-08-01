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В Правительстве поддержали госпрограммы по иммунизации и профилактике туберкулеза

В Правительстве поддержали госпрограммы по иммунизации и профилактике туберкулеза

Министр здравоохранения Кристина Албул представила членам Правительства государственные целевые программы по иммунизации населения и профилактике туберкулеза. Обе ГЦП рассчитаны на 5 лет, начиная со следующего года.

Что касается первой программы, то она нацелена на улучшение состояния здоровья населения в целом, предупреждение инвалидности и смертности от инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Правительства.

«Реализация указанных задач позволит в значительной степени улучшить в 2021-2025 годах эпидемиологическую ситуацию, связанную с инфекционными заболеваниями, снизить уровни госпитализаций и улучшить состояние здоровья населения», – обозначила министр.

В перечне мероприятий по линии программы значатся: вакцинирование населения, совершенствование организации прививочной работы и др.

Говоря о следующей ГЦП, Кристина Албул перечислила ее основные направления – диагностика, лечение и профилактика туберкулеза.

«Программа включает закупку противотуберкулезных препаратов, средств для проведения массовой туберкулинодиагностики, расходных материалов и реактивов для возможности бактериологического и бактериоскопического исследования биологического материала, рентгенологической пленки и расходных материалов для диагностического рентгенобследования», – рассказала глава минздрава.

Члены Правительства поддержали оба проекта. Далее их ожидает рассмотрение на парламентской площадке.
gov-pmr.org
  • Вчера, 17:02
  • DTV
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