Министр здравоохранения Кристина Албул представила членам Правительства государственные целевые программы по иммунизации населения и профилактике туберкулеза. Обе ГЦП рассчитаны на 5 лет, начиная со следующего года.
Что касается первой программы, то она нацелена на улучшение состояния здоровья населения в целом, предупреждение инвалидности и смертности от инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Правительства.
«Реализация указанных задач позволит в значительной степени улучшить в 2021-2025 годах эпидемиологическую ситуацию, связанную с инфекционными заболеваниями, снизить уровни госпитализаций и улучшить состояние здоровья населения», – обозначила министр.
В перечне мероприятий по линии программы значатся: вакцинирование населения, совершенствование организации прививочной работы и др.
Говоря о следующей ГЦП, Кристина Албул перечислила ее основные направления – диагностика, лечение и профилактика туберкулеза.
«Программа включает закупку противотуберкулезных препаратов, средств для проведения массовой туберкулинодиагностики, расходных материалов и реактивов для возможности бактериологического и бактериоскопического исследования биологического материала, рентгенологической пленки и расходных материалов для диагностического рентгенобследования», – рассказала глава минздрава.
Члены Правительства поддержали оба проекта. Далее их ожидает рассмотрение на парламентской площадке. gov-pmr.org