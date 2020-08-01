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В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Жители одесского микрорайона Шкодова Гора сообщают о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода.

По их словам, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода, пишет dumskaya.net.

Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС и скорая помощь. Везде гарь и черный дым. Что взорвалось, пока не известно.

ОБНОВЛЕНО В 0:49. Дорогу, которая проходит через Шкодову, перекрыли. Там сейчас скапливаются фуры.

ОБНОВЛЕНО В 1:00. В полиции подтверждают: рванула трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Местные подозревают, что ЧП могло произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказал нам житель Шкодовой Сергей.

ОБНОВЛЕНО В 1:14. Пожарные не исключают, что в результате происшествия могут быть погибшие.

ОБНОВЛЕНО В 6:00. Пожар, распространившийся на 500 кв. м, довольно быстро ликвидировали. Это произошло примерно в 2 часа ночи. После того, как бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

ОБНОВЛЕНО В 11:44. Полиция открыла по факту случившегося уголовное производство. Предварительно ЧП квалифицировали по 270 ст. УК - «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Вместе с тем, говорят правоохранители, следов проникновения на подстанцию нет. Скорее всего, произошло короткое замыкание.


В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Одессе произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

dumskaya.net
  • Вчера, 17:09
  • DTV
  • Просмотров: 48
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