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Правительство поддержало изменения в санитарный регламент

Правительство поддержало изменения в санитарный регламент

Члены Правительства поддержали изменения в санитарный регламент, касающиеся работы учебных заведений в несколько смен. Новые изменения включают в себя комплекс мероприятий (закупка средств защиты, дезинфектантов, термометров; замена окон; проведение оптоволоконной сети в школы и др.), который позволит обеспечить безопасные условия для учебы.

Министр здравоохранения Кристина Албул пояснила, что если школа заполняется на 50% учениками, то они будут обучаться в одну смену. Если количество обучающихся свыше 50% от общего числа, то обучение идет в две смены.

Комментируя инициативу, премьер-министр Александр Мартынов призвал должностных лиц ответственно подойти к исполнению санрегламента.

«Ещё раз обращаю внимание прежде всего глав госадминистраций, руководителей минпроса и УНО на то, что в оставшиеся дни нужно предпринять все меры, чтобы к 1 сентября школы, техникумы, университеты были обеспечены всем необходимым. Это очень важно», – обозначил глава Правительства.

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства, Александр Мартынов акцентировал внимание на соблюдении санитарных правил и в коррекционных учреждениях. Премьер дал поручение министру соцзащиты Елене Куличенко и главному санитарному врачу республики Наталье Берил провести с руководителями подведомственных учреждений рабочие совещания.

«И в случае выявления каких-то проблем, дефицитных позиций в ближайшие дни их надо устранить. Заболеваемость растет, и необходимо сделать все, чтобы не допустить вспышек в том числе и в этих учреждениях», – заключил премьер-министр.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:12
  • DTV
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