Очередное заседание Приемной комиссии состоялось 27 августа в актовом зале главного корпуса университета.
В нем по традиции приняли участие председатель Приемной комиссии, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор Степан Иорданович Берил, первый проректор и заместитель председателя Приемной комиссии Николай Николаевич Смоленский, ответственный секретарь Приемной комиссии Василий Федорович Гуцу, директора институтов и филиалов, деканы факультетов.
Повестка дня включала 14 вопросов, касающихся зачисления абитуриентов на бюджетную и договорную форму обучения по программам среднего, начального и высшего профессионального образования дополнительного набора по итогам вступительных испытаний. В ходе заседания было принято решение о продлении срока подачи документов по программам среднего, начального и дополнительного профессионального образования на имеющиеся вакантные места до 15 сентября 2020 года, сообщается на сайте госуниверситета.
Подводя итоги встречи, первый проректор и заместитель председателя Приемной комиссии Николай Николаевич Смоленский отметил, что в этом году за время основного и дополнительного набора всего абитуриентами было подано 3850 заявлений. Окончательное количество студентов, зачисленных в университет в ходе приемной кампании 2020 года, будет оглашено после подведения итогов в ходе заключительного заседания приемной комиссии 18 сентября 2020 года.
Острым вопросом повестки дня стала организация процесса обучения в 2020-2021 учебном году. Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор Степан Иорданович Берил отметил: «Резкий рост числа заболевших говорит о том, что вторая волна пришла раньше, чем мы думали. Для оптимального функционирования и безопасности образовательного процесса в Приднестровском госуниверситете необходима перестройка и организация всей работы. Все действия должны быть продуманы пошагово в ходе соблюдения необходимых мер безопасности. Действия должны быть координированы совместно на всех уровнях».