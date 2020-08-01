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Сомнолог назвала идеальную продолжительность дневного сна

Сомнолог назвала идеальную продолжительность дневного сна

Длительный сон в дневное время может привести к проблемам со здоровьем, а вот короткий, наоборот, полезен. Сколько он должен продолжаться, телеканалу «МИР 24» рассказала сомнолог Елена Царева.

«Идеальное время – 15-20 минут. Тогда вы находитесь в первой или второй стадии сна, не успеваете перейти в глубокую фазу и примерно за 15 минут готовы работать дальше, перезагрузив свою нервную систему с помощью дневного сна, если была тяжелая физическая или психическая нагрузка, например, на работе», – отметила Царева, передает mir24.tv

Чтобы не навредить себе, нужно завести будильник или попросить кого-то разбудить вас, сказала сомнолог. Ученые считают, что с возрастом люди все чаще пытаются найти время на сон днем.

Это связано с тем, что содержание мелатонина в крови снижается с годами, ночной сон становится менее продолжительным и качественным, и днем организм пытается «добрать» то, что не получил ночью. При этом сон женщин зависит от гормонального уровня – в разные дни он может быть поверхностным или более глубоким.



mir24.tv
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
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