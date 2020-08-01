В период времени с 21 по 27 августа на территории республики зарегистрировано 219 заявлений и сообщений о преступлениях. По 171 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), два грабёжа, 46 краж (24 из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (раскрыты). Выявлено и задокументировано 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по 13 фактам) и одно преступление в сфере экономики (раскрыто), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы 13 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Одного разыскиваемого данной категории задержали представители УпВМ МВД ПМР. Они же выявили 23 госдолжников и двух неплательщиков алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1317 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 22 водителя в состоянии опьянения. На территории обслуживанияСлободзейского района выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – четыре, г. Бендеры и Рыбницкого района – по три, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов – по два.
С 21 по 27 августа в республике зарегистрировано шесть пожаров.Из них два – на территории обслуживания Рыбницкого района (в г. Рыбница и с. Советское), по одному – в г. Тирасполь, г. Дубоссары, г. Каменка, а также на территории обслуживания г. Бендеры (в с. Гиска).Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org