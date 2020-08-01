Невозможность в связи с пандемией путешествовать по миру заставила жителей Молдовы обратиться к местным достопримечательностям.
Как оказалось, интересных мест в республике достаточно много, но информации о них крайне мало. Исправить эту ситуацию попытался профессиональный турист Юрий Швец. Именно он является основателем замечательного портала oldchisinau.md, а в настоящее время реализует новый проект.
Так вот, Юрий Швец создал подробную интерактивную карту Молдовы, на которой обозначены достопримечательности нашей республики. Доверять ему можно, поскольку он сам лично обошел и изучил все уголки родного края, пишет bloknot-moldova.md.
Все объекты на карте поделены на 10 категорий:
• Природные достопримечательности • Памятники • Кладбища, надгробия • Крепости, валы • Промышленные и транспортные объекты • Заброшенные строения • Монастыри, церкви, синагоги • Гроты, пещеры, штольни, подвалы • Здания • Разное (сюда вошли различные туристические тропы и обзорные площадки).
Как сообщает cenzura.md, эту карту вполне можно использовать как путеводитель по родному краю. Так что, вперед, к новым открытиям!