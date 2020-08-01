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В Молдове появилась уникальная карта местных достопримечательностей

В Молдове появилась уникальная карта местных достопримечательностей

Невозможность в связи с пандемией путешествовать по миру заставила жителей Молдовы обратиться к местным достопримечательностям.

Как оказалось, интересных мест в республике достаточно много, но информации о них крайне мало. Исправить эту ситуацию попытался профессиональный турист Юрий Швец. Именно он является основателем замечательного портала oldchisinau.md, а в настоящее время реализует новый проект.

Так вот, Юрий Швец создал подробную интерактивную карту Молдовы, на которой обозначены достопримечательности нашей республики. Доверять ему можно, поскольку он сам лично обошел и изучил все уголки родного края, пишет bloknot-moldova.md.

Все объекты на карте поделены на 10 категорий:

• Природные достопримечательности
• Памятники
• Кладбища, надгробия
• Крепости, валы
• Промышленные и транспортные объекты
• Заброшенные строения
• Монастыри, церкви, синагоги
• Гроты, пещеры, штольни, подвалы
• Здания
• Разное (сюда вошли различные туристические тропы и обзорные площадки).

Как сообщает cenzura.md, эту карту вполне можно использовать как путеводитель по родному краю. Так что, вперед, к новым открытиям!

  • Сегодня, 06:09
  • DTV
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