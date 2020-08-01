На заседании Общественного Совета при Минздраве врачи-онкологи предложили пересмотреть механизм закупок препаратов для онкобольных. Это связано с тем, что сейчас существуют перебои в поставке медикаментов. Кроме того, список жизненно важных препаратов регулярно обновляется. Только в июле представители онкослужбы направили в Минздрав предложения по 11 позициям, тогда же обсуждались варианты выхода на международный тендер. Такая возможность позволит системно покупать дорогостоящие препараты по выгодной цене. В настоящее время этот вопрос изучается, сообщается на сайте Минздрава.
В ходе заседания также говорили о модернизации оборудования, квалификации врачей и паллиативной помощи. В проект госпрограммы в области онкологии, рассчитанной на 2016-2020 годы, включены мероприятия по профилактике, ранней диагностике и лечению рака: от лабораторных показателей до совершенствования хирургических методов лечения. Также планируется строительство онкодиспансера и паллиативного центра, закупка медицинской техники. novostipmr.com