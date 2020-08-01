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Усатый: Я откажусь от российского гражданства в случае победы на выборах

Усатый: Я откажусь от российского гражданства в случае победы на выборах

Лидер «Нашей партии» в Молдове, примар Бельц Ренато Усатый утверждает, что он готов отказаться от второго гражданства, если победит на президентских выборах.

Об этом он заявил на пресс-конференции, когда объявил о том, что выдвигается кандидатом на пост главы государства, передает point.md ссылаясь на realitatea.md

"Вы все знаете, я говорил об этом в нескольких интервью, что у меня с детства два гражданства. Я никогда не скрывал этого, в отличие от других политиков. Но я буду настаивать на введении закона, который запретит людям, претендующим на руководящие должности в государстве, иметь двойное гражданство. И я буду первым, кто откажется от второго гражданства, потому что если вы хотите служить стране, необходимо быть гражданином только этой страны", - заявил Усатый.

Внесение в парламент законопроекта о запрете занимать высшие должности в государстве лицам с двойным гражданством входит в список приоритетных инициатив, с которыми намерен выступить Ренато Усатый после избрания президентом на выборах, которые назначены на 1 ноября 2020 года.
point.md
  • Сегодня, 06:16
  • DTV
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