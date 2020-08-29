Заразность вирусов может быть выше, считают исследователи. Группа турецких исследователей определила самые мутировавшие гены коронавируса нового типа.
Ученые предупреждают об опасности попадания несущих мутации вирусов в сточные воды больниц или в общественный транспорт, передает mk.ru
Доктор Аслы Сунер Каракюлах с медицинского факультета Эгейского университета в Измире на западе Турции вместе с группой экспертов Измирского центра биомедицины и генома (IBG) провели исследования в рамках Глобальной инициативы по обмену всеми данными о гриппе (GISAID), включающей в себя в общей сложности 30 000 данных о геноме коронавируса, собранных у пациентов из разных стран.
Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, в своем заявлении доктор Каракюлах рассказывает, что проведенное исследование показало, что изменения, которые были замечены в вирусе, не распределялись по вирусным генам с одинаковой скоростью, поскольку некоторые гены вируса изменились больше, чем другие.
«Мы ожидаем, что вирусы, несущие эти мутации, будут иметь более высокую скорость распространения, и, следовательно, их заразность также может быть выше. Это позволяет нам прогнозировать изменчивость и возможные инфекционные эффекты коронавируса», - сказала доктор Каракюлах.
Также исследовательница сказала, что если есть вирусы, несущие эти мутации, данные смогут предупреждать о заразности, как система раннего предупреждения.
Если вирусы, несущие мутации, будут обнаружены в сточных водах больниц или в образцах мазков, используемых в общественном транспорте, сказала доктор Каракюлах, то можно сделать вывод, что некоторые из этих вирусов могут быть более заразными и распространяться быстрее.
Заявив, что их выводы основаны на статистическом и биоинформатическом анализе, она сказала: «Мы думаем, что, интегрировав клинические данные в эти выводы, можно выяснить возможное влияние мутаций на болезнь».
Между тем турецкие эксперты предполагают, что если люди будут соблюдать направленные на замедление распространения коронавируса меры, ежедневная нагрузка на Турцию может значительно сократиться к концу сентября или началу октября.
В последнее время в Турции ежедневно регистрируется более 1000 случаев заболевания, и профессор Мустафа Некми Ильхан из созданного в ответ на пандемию совета социальных наук Министерства здравоохранения считает, что этот уровень сохранится в ближайшем будущем.
Как сказал Ильхан информационному агентству Ihlas (IHA), тревожная тенденция ежедневной загрузки пациентов связана с тем, что люди ослабляют добровольные меры и игнорируют обязательные маски и правила самоизоляции. «Если люди будут закрывать глаза на эти меры, ограничения могут вернуться», - сказал он, имея в виду ряд ограничений, включая комендантский час, которые постепенно отменялись в начале лета.
«В ближайшие недели может быть до 1 500 случаев в день, но затем, в конце сентября, мы прогнозируем уменьшение количества случаев, если больше людей будут соблюдать правила, - сказал эксперт. – Люди, завершившие отпуск, либо привозили вирус с собой в места, которые они посещали, либо были инфицированы и приносили его туда, где они живут. Поэтому им следует быть осторожнее и избегать людных мест. Когда в ближайшие месяцы станет холоднее, люди будут чаще находиться в помещениях, поэтому важно быть особенно осторожным осень», - предупредил профессор Ильхан.
В Турции общее количество случаев COVID-19 превысило 263,9 тысячи. Между тем, общее число выздоровевших более 240,7 тысяч человек. mk.ru