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Почему нужно быть особо внимательными к летучим мышам

Почему нужно быть особо внимательными к летучим мышам

Традиционно в последние выходные дни августа в мире отмечают ночь летучих мышей, биологи говорят об исчезновении многих видов этих животных в Европе и обращают внимание на необходимость их охраны.

Кишинев и другие города Молдовы всегда были местами обитания летучих мышей, которые устраиваются в помещениях технических этажей высотных домов и на чердаках в частном секторе.

В молдавском народе часто слагают небылицы про этих зверьков, некоторые их боятся, а зря. Главная цель Международной ночи летучих мышей - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх, пишет sputnik.md.

На самом деле летучие мыши – удивительные млекопитающие, которые, благодаря своему строению, овладели искусством полета.

Тому, что летучие мыши ведут ночной образ жизни, есть свое объяснение. У них очень слабое зрение, приспособленное только к темноте. Зато у летучих мышей замечательно развиты обоняние и слух, которые помогают охотиться и ориентироваться в пространстве, а также уникальная способность к эхолотированию, которой кроме них обладают только дельфины.

Что касается летучих мышей, обитающих в Молдове и других странах Европы, их бояться не стоит. Все они – насекомоядные животные. Более того, летучие мыши даже полезны, поскольку уничтожают многих вредных насекомых, активных в темное время суток, а днем ускользающих от внимания птиц.

В Молдове летучие мыши, как правило, гибнут в связи с применением в сельском хозяйстве различных ядохимикатов. Они погибают, наевшись "отравленных" удобрениями насекомых, также одной из основных причин их постепенного исчезновения в республике является людская неграмотность- есть те, кто убивают их, руководствуясь предрассудками.
sputnik.md


  • Сегодня, 16:54
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