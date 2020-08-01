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Под Одессой на пляже нашли морскую мину

Под Одессой на пляже нашли морскую мину

В Одесской области на центральном пляже города Черноморск Морскую мину нашли на центральном пляже Черноморска, сообщает местный телеканал IT-3 в субботу, 29 августа.

Боеприпас обнаружили отдыхающие. По словам главы КУ Муниципальная стража Петра Канарьяна, судя по коррозии на ней, в море мина находится уже давно, предположительно со времен Второй мировой войны. На место вызвали сотрудников ГСЧС.

Территорию пляжа оцепили, отдыхающих, которые находились в пределах 500 метров, вывели за пределы этой зоны, сообщает korrespondent.net.

Прибывшие пиротехники изначально планировали взорвать боеприпас в воде, однако позже решили вытащить мину и обезвредить ее за пределами пляжа. Мину уже достали. Сейчас ее транспортируют на полигон.

Под Одессой на пляже нашли морскую мину

Под Одессой на пляже нашли морскую мину

Под Одессой на пляже нашли морскую мину

Под Одессой на пляже нашли морскую мину

Под Одессой на пляже нашли морскую мину
korrespondent.net



  • Сегодня, 16:57
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