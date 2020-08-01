В Одесской области на центральном пляже города Черноморск Морскую мину нашли на центральном пляже Черноморска, сообщает местный телеканал IT-3 в субботу, 29 августа.
Боеприпас обнаружили отдыхающие. По словам главы КУ Муниципальная стража Петра Канарьяна, судя по коррозии на ней, в море мина находится уже давно, предположительно со времен Второй мировой войны. На место вызвали сотрудников ГСЧС.
Территорию пляжа оцепили, отдыхающих, которые находились в пределах 500 метров, вывели за пределы этой зоны, сообщает korrespondent.net.
Прибывшие пиротехники изначально планировали взорвать боеприпас в воде, однако позже решили вытащить мину и обезвредить ее за пределами пляжа. Мину уже достали. Сейчас ее транспортируют на полигон.