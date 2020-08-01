Очередной 95й Президиум городского Совета в этот раз собрался в непривычном формате - в рамках онлайн конференции. В работе приняли участие заместитель главы госадминистрации Людмила Шеленкова, начальники управлений государственной администрации, депутаты, члены Президиума. Возглавил работу Председатель горсовета Юрий Кара.
Основной вопрос повестки касался готовности учреждений МУ «Управление народного образования г. Бендеры», МУ «Управление культуры г. Бендеры» и МУ «Управление по физической культуре и спорту г. Бендеры» к новому 2020 – 2021 учебному году. А также об особенностях функционирования их в период действия карантинных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Совета народных депутатов города Бендеры.
Как доложила начальник УНО г. Бендеры Наталья Ткаченко, 14 августа завершилась проверка готовности организаций образования к новому учебному году. Комиссия оценила готовность 49 образовательных учреждений, в том числе по созданию безопасных и качественных условий пребывания учеников, воспитанников и сотрудников в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции.
«Специалисты оценивали состояние и внешний вид классных кабинетов, столовых, спортзалов, пищеблоков, санузлов и отмечали их соответствие правилам безопасности, наличие необходимых средств индивидуальной защиты, предметов гигиены и других товаров в соответствии с утвержденным Регламентом по организации работы организаций образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Проведены косметические ремонты помещений, приобретена мебель, заменена сантехника. По результатам проверки комиссией было отмечено, что все учреждения были приняты к началу нового учебного года. Но тем не менее, условно принятыми остаются МОУ «БДС№ 16» и МОУ «БДС№ 26». Там продолжаются ремонты в рамках программы Фонда капвложений на 2020 год. Общая оценка готовности учреждений к началу учебного года - удовлетворительная» - отметила Наталья Ткаченко.
Что касается непосредственно работы образовательных учреждений с 1 сентября, то Министерство Просвещения ПМР разработало порядок организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году. В учреждениях образования составлены учебные расписания с учетом данных рекомендаций. Подготовлены платформы для онлайн обучения, практически завершено подключение каждой школы к оптоволоконному интернету. Работы выполняют ГУП «Единые распределительные электрические сети» и СЗАО «Интерднестрком». Все школы и детские сады в полной мере будут укомплектованы бесконтактными термометрами, медицинскими масками, перчатками, антисептиком для обработки рук и поверхностей, мылом.
Депутаты задали вопрос о работе, созданной в 2018 году, группы по централизованному обслуживанию и ремонту зданий и помещений образовательных учреждений. Как пояснила начальник УНО, группа из 31 человека успешно выполняет общестроительные, сантехнические, электротехнические, столярные работы. Работники снабжены необходимыми инструментами, сварочным оборудованием, транспортом.
Далее члены Президиума ознакомились с отчетом о готовности учреждений МУ «Управление культуры г. Бендеры» к новому 2020 – 2021 учебному году. Все 4 объекта приняты с оценкой удовлетворительно. И.о. начальника управления культуры Александра Шевелева также подчеркнула, что все подведомственные учреждения готовы к работе в условиях пандемии с соблюдением строжайших мер гигиенической и санитарной безопасности.
Все спортивные организации Бендер также планируют свою работу с соблюдением повышенных мер безопасности в период действия карантинных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В каждой спортивной школе при входе осуществляется термометрия и антисептическая обработка рук. Каждые два часа проводится влажная уборка и проветривание залов, - рассказала начальник МУ «Управление по физической культуре и спорту г. Бендеры» Татьяна Деревенко.
Все три отчета члены Президиума единогласно приняли к сведению. bendery.org