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Неисправная проводка привела к пожару в частном доме в Парканах
Утром в Парканах загорелся жилой дом на улице Молодёжной. На месте работали два пожарных расчёта из Бендер.
Огнеборцы сумели сохранить основную часть дома. Огонь уничтожил 40 кв.м кровли.
По предварительному заключению инспекторов Госпожнадзора, к воспламенению привела неисправная электропроводка в чердачном помещении, передает пресс-центр МВД ПМР.
Пострадавших нет. Владельцы дома подсчитывают материальный ущерб.
Чтобы избежать подобных случаев, пожарные настоятельно рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание электропроводки с привлечением квалифицированных специалистов.
mvdpmr.org
- Сегодня, 17:11
- DTV
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