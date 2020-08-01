28 августа в ТОМ "Кицканы" обратилась жительница села с заявлением о пропаже её несовершеннолетнего сына. Женщина пояснила: ребёнок третий день не появляется дома.
Инспектор по делам несовершеннолетних стала выяснять возможные причины исчезновения парня. Милиционеры уже знали примерный круг его общения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Около двух недель назад пропавшийбыл причастен к тайному хищению имущества у своей прабабушки. В это преступление его вовлёк 21-летний житель села, ранее судимый за серию краж и попытку побега из мест лишения свободы.
Тогда подозреваемый-подстрекатель по делу о тайном хищении был задержан на сутки, а после отпущен под подписку о невыезде. Вопрос о его аресте находился в компетенции Следственного комитета. Однако было принято решение отпустить подозреваемого под подписку о невыезде.
Начав разбирательство о пропаже 14-летнего мальчика, инспектор ИДН установила: 21-летний знакомый подростка третий день тоже не появляется дома. В ходе розыскной работы удалось выяснить: он в бегах, прячется в Бендерах, домой возвращаться не хочет, поскольку, с его слов, он совершил тяжкое преступление.
За дело взялись сотрудники уголовного розыска. Через несколько часов местонахождение беглеца выяснили. Вскоре нашли и место преступления. В Кицканском лесу, недалеко от просёлочной дороги, обнаружили труп подростка. Тело было привязано к дереву.
Эксперты определили: предположительно смерть наступила три дня назад. И хотя из-за высокой температуры воздуха тело находилось уже в стадии разложения, следы насилия не скрылись.
В настоящее время подозреваемый в жестоком преступлении задержан. Он даёт признательные показания. Говорит, хотел проучить подростка за то, что он "сдал" его в деле о краже. Потому привязал его к дереву, зверски избил и оставил ребёнка умирать в лесу.
В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. mvdpmr.org