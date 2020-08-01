На текущей неделе список лидеров и аутсайдеров по ценам на картофель и морковь не изменился.
Наиболее дешевый картофель по-прежнему предлагался в Польше, хотя цены здесь немного поднялись. Таджикистан же только укрепил позицию рынка с наиболее привлекательными для потребителей ценами на морковь. Тем временем, самые высокие цены на картофель фиксировались в Украине, а наиболее дорогая морковь предлагалась в Молдове, передает east-fruit.com
В Польше цены под конец текущей недели немного поднялись до $0,06-0,13/кг, хотя в целом ситуацию фермеры описывали как катастрофическую. Сбор поздних сортов картофеля в Польше еще не начался, а цены уже упали до предельно низких уровней за последнее десятилетие. Ниже цены на картофель в Польше были только в конце лета 2012 г., но ситуацию затем выровнял активный экспорт этой продукции на Балканы. Теперь же перспективы для поставок на эти рынки менее высокие, хотя и урожай картофеля в балканских странах пострадал от засухи этим летом. При этом цены на морковь в Польше пока оставались стабильными, варьируясь в пределах $0,21-0,35/кг.
Еще одной страной, где подорожал картофель, стала Грузия. Здесь средняя цена на эту продукцию немного поднялась до $0,23/кг, хотя на рынке еще присутствовали довольно крупные партии картофеля низкого качества, предлагаемые, как и неделей ранее, от $0,16/кг. Тем временем, диапазон цен на морковь на грузинском рынке в конце отчетного периода составлял $0,20-0,26/кг.
В остальных странах из европейского региона мониторинга EastFruit рынок картофеля и моркови не отметился существенными изменениями, а снижение цен в Беларуси было связано лишь с ситуацией на валютном рынке страны (цены в долларах США снизились, но остались стабильными в белорусских рублях).
Картофель в Беларуси предлагался по $0,15-0,21/кг, а морковь – по $0,26-0,34/кг. В России и Украине фермеры были готовы отпускать картофель по $0,12-0,20/кг и $0,20-0,25/кг, соответственно. Тем временем, на украинском рынке моркови цены остались стабильными ($0,16-0,25/кг), а в России небольшое снижение было зафиксировано лишь в минимальных пределах ценового диапазона ($0,19-0,27/кг).
В Молдове также продавцы картофеля и моркови практически не пересматривали цены ($0,21-0,24/кг и $0,36-0,42/кг, соответственно), а в Таджикистане немного снизились цены на последнюю в среднем до $0,14/кг. Картофель же на таджикском рынке по-прежнему предлагался в среднем по $0,21/кг, хотя минимальные цены на продукцию низкого качества здесь поднялись до $0,19/кг. east-fruit.com