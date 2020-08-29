На военно-историческом мемориальном комплексе Бендер сегодня состоялось открытие поклонного казачьего креста в память о казаках – защитниках отечества. Участие в торжественной церемонии принял Президент ПМР Вадим Красносельский.
По словам главы государства, данный крест призван увековечить память о казаках Черноморского, Кубанского и Донского казачьих войск, которые отдали жизни, защищая Приднестровье во время агрессии националистов Молдовы в 1992 году.
«Мы миролюбивое государство. Мы всегда сможем за себя постоять, а Черноморское казачье войско, которое возрождено в Приднестровье, - наша опора и также гарант нашей безопасности», - отметил Вадим Красносельский.
Военно-исторический мемориал в Бендерах появился в результате восстановления старого военного кладбища погибших и умерших военнослужащих Российской императорской армии. Превращение заброшенного кладбища в мемориальный комплекс началось в 2006 году, когда расследовалось дело о разграблении могилы коменданта Бендерской крепости генерала Александра Ведемейера (1768-1831). В итоге расследование переросло в многоплановую исследовательскую деятельность, в результате которой удалось установить имена захороненных здесь русских солдат, передает novostipmr.com.
На частные пожертвования здесь было установлено 249 гранитных плит с именами 4740 солдат и 10 памятников генералам Русской императорской армии. В создании мемориала активное участие принял нынешний Президент ПМР Вадим Красносельский, который на тот момент был министром внутренних дел Приднестровья. novostipmr.com