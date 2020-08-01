Дикий инцидент произошел на автозаправке в селе Цыганка Кантемирского района.
Трое мужчин пострадали в результате ДТП, спровоцированного пьяным водителем. Инцидент произошел в ночь на 27 августа.
По данным полиции, между 27-летним водителем и потерпевшими возникла ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, водитель стал совершать опасные маневры на своем автомобиле, гоняя пытавшихся остановить его мужчин по территории заправки. В итоге три человека оказались под колесами его машины. Одного из пострадавших автомобилист практически переехал, а когда тот попытался подняться, водитель практически поднял его на капот, сообщает bloknot-moldova.md.
События на автозаправке запечатлели камеры видеонаблюдения. Предупреждаем, видео не для детей и слабонервных граждан.
Трое пострадавших были доставлены в районную больницу Кантемира, один из них - в критическом состоянии, сообщает protv.md.
- Мужчина в очень тяжелом состоянии. Он был в коме, не мог говорить, у него сломаны ребра. Ему трудно дышать. Кровь была в легких и брюшной полости. Подтеки на лице, шее, ушиб головы, - рассказал Анатол Рэчила, директор райбольницы Кантемира.
В настоящее время пациент пришел в сознание, он находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. У другого мужчины диагностировали перелом таза – его госпитализировали. Третьему пострадавшему повезло больше – он получил ушиб колена и был выписан домой.
Водителя задержали на 72 часа. Было открыто три уголовных дела: за хулиганство, попытку убийства и вождение в пьяном виде.