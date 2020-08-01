Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лебедев награжден с формулировкой "За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передает currenttime.tv
С такой же формулировкой эту награду получили еще семь человек, среди них руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская, руководитель проектов организации "Центр Интернет-технологий" и создатель одной из первых библиотек рунета Lib.ru Максим Мошков, руководители "Координационного центра национального домена" (речь идет о доменах .ru и .рф) Владимир Горжалцан и Андрей Романов.
Артемий Лебедев – основатель и руководитель собственной дизайн-студии, автор руководств и некоммерческих проектов, посвященных дизайну. Также Лебедев – один из самых известных в рунете блогеров.
Летом 2020 года, когда в России шла агитационная кампания за голосование поправки в Конституцию, Артемий Лебедев снялся в ролике прокремлевского телеканала RT в поддержку поправок, но на следующий день после выхода видео призвал не участвовать в голосовании. Он объяснил свою противоречивую позицию тем, что ролик снимали еще до инициативы об обнулении сроков Путина.
"Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции", – сообщил тогда Лебедев.
Напомним, в декабре прошлого года Артемий Лебедев должен был разработать логотип Приднестровья. Однако вскоре приднестровские власти отказались от варианта созданного студией Лебедева и решили обратиться к другим дизайнерам. currenttime.tv