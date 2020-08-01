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Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лебедев награжден с формулировкой "За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передает currenttime.tv

С такой же формулировкой эту награду получили еще семь человек, среди них руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская, руководитель проектов организации "Центр Интернет-технологий" и создатель одной из первых библиотек рунета Lib.ru Максим Мошков, руководители "Координационного центра национального домена" (речь идет о доменах .ru и .рф) Владимир Горжалцан и Андрей Романов.

Артемий Лебедев – основатель и руководитель собственной дизайн-студии, автор руководств и некоммерческих проектов, посвященных дизайну. Также Лебедев – один из самых известных в рунете блогеров.

Летом 2020 года, когда в России шла агитационная кампания за голосование поправки в Конституцию, Артемий Лебедев снялся в ролике прокремлевского телеканала RT в поддержку поправок, но на следующий день после выхода видео призвал не участвовать в голосовании. Он объяснил свою противоречивую позицию тем, что ролик снимали еще до инициативы об обнулении сроков Путина.

"Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции", – сообщил тогда Лебедев.

Напомним, в декабре прошлого года Артемий Лебедев должен был разработать логотип Приднестровья. Однако вскоре приднестровские власти отказались от варианта созданного студией Лебедева и решили обратиться к другим дизайнерам.
currenttime.tv
  • Вчера, 18:07
  • DTV
  • Просмотров: 78
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