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В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе проведение «Марша равенства» закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

Фестиваль «Одесса-Прайд 2020» проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации «Традиция и порядок». Будучи противниками марша, они начали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка, сообщает dumskaya.net.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, которые охраняли ЛГБТ-марш. Пока полицейским удалось развести враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

В результате четыре активиста были задержаны, а один полицейский получил серьезное ранение и его с места происшествия увезла «скорая».


В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества

В Одессе подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества
dumskaya.net
  • Вчера, 18:11
  • DTV
  • Просмотров: 48
  • Комментариев: 0

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