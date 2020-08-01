Всего за год поголовье коров в Молдове уменьшилось на 16 тысяч голов. А ежегодно производство молока уменьшается примерно на 40 тысяч тонн.
Молока производится так мало, что почти половина потребляемого молока импортируется. Республика Молдова - один из основных рынков молочной продукции из Украины. Крестьянские хозяйства - основные поставщики молока - говорят, что нет смысла держать животных, так как бизнес долгое время был нерентабельным, и отправляют их на бойню, передает point.md со ссылкой на trm.md.
Сельские жители больше не держат коров в своих хозяйствах, как раньше. Олег Бурсук из села Фырлэдень Хынчештского района не бросил эту нелегкую работу. Животноводство - единственный источник средств к существованию для семьи. Каждое утро мужчина отводит корову на пастбище.
Соседи семьи говорят, что отказались от животных, потому что привыкли покупать молоко в магазине.
В Фырлэдень нет пункта приема молока из-за небольшого поголовья крупного рогатого скота.
«Было 250 коров. Сейчас их 18. Поэтому молоко не собирается», - отметил мэр села Фырлэдень Павел Барбос.
По статистике, в прошлом году производство молока упало почти на 12 процентов. В настоящее время литр молока продается в магазинах в среднем за десять леев. point.md