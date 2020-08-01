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Почти половина потребляемого в Молдове молока импортируется

Почти половина потребляемого в Молдове молока импортируется

Всего за год поголовье коров в Молдове уменьшилось на 16 тысяч голов. А ежегодно производство молока уменьшается примерно на 40 тысяч тонн.

Молока производится так мало, что почти половина потребляемого молока импортируется. Республика Молдова - один из основных рынков молочной продукции из Украины. Крестьянские хозяйства - основные поставщики молока - говорят, что нет смысла держать животных, так как бизнес долгое время был нерентабельным, и отправляют их на бойню, передает point.md со ссылкой на trm.md.

Сельские жители больше не держат коров в своих хозяйствах, как раньше. Олег Бурсук из села Фырлэдень Хынчештского района не бросил эту нелегкую работу. Животноводство - единственный источник средств к существованию для семьи. Каждое утро мужчина отводит корову на пастбище.

Соседи семьи говорят, что отказались от животных, потому что привыкли покупать молоко в магазине.

В Фырлэдень нет пункта приема молока из-за небольшого поголовья крупного рогатого скота.

«Было 250 коров. Сейчас их 18. Поэтому молоко не собирается», - отметил мэр села Фырлэдень Павел Барбос.

По статистике, в прошлом году производство молока упало почти на 12 процентов. В настоящее время литр молока продается в магазинах в среднем за десять леев.
point.md
  • Вчера, 18:16
  • DTV
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