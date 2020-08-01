По случаю Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ о награждении государственными наградами ряда выдающихся представителей молдавской культуры.
Об этом сообщил советник президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, передает noi.md ссылаясь на zdg.md
Так, «за особые заслуги перед государством, плодотворную деятельность в области культуры, вклад в пропаганду нравственно-духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство» глава государства наградил орденом Республики:
- режиссера и сценариста Валерия Жереги;
- председателя Союза театральных деятелей Молдовы Александра Греку;
- композитора Яна Райбурга.
Орден Республики – высшая государственная награда Республики Молдова, которая присуждается за «исключительные заслуги во всех сферах деятельности на благо Отечества и человечества».
В то же время солисту группы «Здоб Ши Здуб» Роману Ягупову присвоено почетное звание «Народный артист».