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Роману Ягупову присвоено почетное звание «Народный артист»

Роману Ягупову присвоено почетное звание «Народный артист»

По случаю Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ о награждении государственными наградами ряда выдающихся представителей молдавской культуры.

Об этом сообщил советник президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, передает noi.md ссылаясь на zdg.md

Так, «за особые заслуги перед государством, плодотворную деятельность в области культуры, вклад в пропаганду нравственно-духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство» глава государства наградил орденом Республики:

- режиссера и сценариста Валерия Жереги;

- председателя Союза театральных деятелей Молдовы Александра Греку;

- композитора Яна Райбурга.

Орден Республики – высшая государственная награда Республики Молдова, которая присуждается за «исключительные заслуги во всех сферах деятельности на благо Отечества и человечества».

В то же время солисту группы «Здоб Ши Здуб» Роману Ягупову присвоено почетное звание «Народный артист».

Указ еще не опубликован в «Официальном мониторе».

noi.md
  • Вчера, 18:19
  • DTV
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