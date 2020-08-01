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Автобус Москва – Чадыр-Лунга попал в ДТП под Одессой

Автобус Москва – Чадыр-Лунга попал в ДТП под Одессой

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва - Чадыр-Лунга» попал в дорожно-транспортное происшествие вблизи украинского города Одесса.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа, передает gagauzinfo.md

Как пишет целый ряд украинских СМИ со ссылкой на данные полиции, авария случилась по вине водителя внедорожника с киевскими регистрационными знаками.

Водитель растерялся, увидев обновленную дорожную разметку, и выехал на встречную полосу, где и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом.

Благодаря реакции водителя автобуса «Москва-Чадыр-Лунга», сильного удара удалось избежать.

Тем не менее, водитель легкового автомобиля получил травмы. В автомобиле он был один. 39 пассажиров и два водителя, которые находились в салоне автобуса, не пострадали, сообщает «Думская».

Издание Vgorode.ua опубликовало и кадры с места происшествия.

Правая часть моста через Хаджибейский лиман, где и произошло ДТП, была отремонтирована досрочно и с 23 августа открыта для проезда автомобилей.


gagauzinfo.md
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
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