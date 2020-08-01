Ясельные группы дошкольных образовательных учреждений и кинотеатры открывать не время – таково мнение членов Оперативного штаба при Президенте ПМР по недопущению распространения вируса. Еще одно решение – временно запретить выезд граждан на отдых в турецком направлении. Уже купленными путевками приднестровцы смогут воспользоваться, но с приобретением новых рекомендовано повременить: гражданам, оплатившим туристические путевки после 31 августа, Оперштаб не выдаст разрешение на выезд за пределы республики. Эта вынужденная мера продиктована растущим числом случаев инфицирования приднестровцев, вернувшихся с отдыха из-за рубежа, в частности, из Турции. Эпидемиологическая ситуация в целом по республике неблагоприятная. Наблюдается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Если две недели назад за семь дней зарегистрировали 81 случай, неделю спустя – 191, то за прошедшую неделю зафиксировано 318 фактов инфицирования, сообщает пресс-служба Президента.
Согласно информации, представленной Первым заместителем Министра внутренних дел ПМР Андреем Барабашем, за прошедшие с момента предыдущего заседания штаба четыре дня на лабораторные исследования было направлено 1377 проб. В 205 случаях подтвердилось инфицирование COVID-19. Всего за время пандемии установлено 2193 факта заболевания среди приднестровцев. Общее количество умерших носителей вирусной инфекции – 62 человека (летальность 2,8%), выздоровевших – 1 585 (72%).
Тенденция последних дней – рост заболеваемости среди сотрудников производственных предприятий. На нескольких фабриках выявлены очаги инфицирования. Цеха и даже целые производства закрыты на карантин. Особое внимание в ходе сегодняшнего заседания Оперштаба было уделено ситуации на фабрике «Флоаре». Проверки показали, что требования безопасности, соблюдение которых предписано всем рабочим коллективам, на предприятии не соблюдались. Администрация фабрики будет привлечена к ответственности. Президент поручил усилить контрольные мероприятия в отношении всех производственных предприятий, напомнив, что в случае выявления носителей вируса коллектив должен изолироваться на две недели. Этот же принцип будет действовать в образовательных учреждениях: при обнаружении одного заболевшего на карантин уходит класс. Если регистрируется второй случай в школе, приостанавливает учебу в условиях стационара все учебное заведение.
Наиболее неблагоприятная коронавирусная обстановка в производственном секторе Бендер. Много нареканий и к медучреждениям города. Вадим Красносельский поручил провести скрупулезную проверку, в том числе и качества оказания медицинских услуг в местном COVID-госпитале.
Спрашивал Президент о подвижках в расширении госпитальной базы для коронавирусных пациентов. 28 августа возобновил работу COVID-центр в Дубоссарах. Всего Минздрав готов в случае необходимости развернуть 1265 коек (с учетом уже действующих). Продумано детское отделение: 120 койко-мест для инфицированных детей развернут на базе госпиталя ветеранов. К вероятному росту уровня детской заболеваемости готовятся в связи с предстоящим началом учебного года. Готовится и запас медикаментов. Их количество должно быть достаточным для лечения 10000 человек, напомнил свое требование Вадим Красносельский.
Говоря о служебной дисциплине и профессиональной сознательности медиков, Президент отметил, что самыми эффективными способами борьбы с халатностью и «синдромом отрицания COVID-19» он считает практику командирования на работу в инфекционные госпитали, строжайший повсеместный контроль и привлечение к ответственности за нарушение установленных требований. Обсуждая предстоящие торжества, посвященные началу учебного года и Дню Республики, Вадим Красносельский подчеркнул, что безопасность зависит от каждого жителя республики. Правоохранительные органы будут контролировать ситуацию, но залог успеха – в самосознании и дисциплинированности граждан. Санэпидемслужба настаивает на целесообразности использования в местах массового скопления людей защитных масок и соблюдения иных требований карантинного характера. president.gospmr.org