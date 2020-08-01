В Молдове кандидаты в президенты на выборах от 1 ноября будут проводить предвыборные дебаты только на общественном телеканале.
Это положение, предусмотренное членами Совета по теле- и радиовещанию, содержащееся в "Регламенте об освещении избирательной кампании президентских выборов в средствах массовой информации Республики Молдова", заключенном на заседании от 26 августа, передает noi.md со ссылкой на agora.md
"Принимая во внимание ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, большое количество ежедневных заражений новым коронавирусом, а также практику других стран, в регламенте должно быть указано, что публичные дебаты в период избирательной кампании на президентских выборах от 1 ноября должны быть организованы публичным поставщиком телевидения, и эти дебаты будут ретранслироваться в режиме реального времени остальными телеканалами, чтобы кандидаты в президенты в течение этого периода не ездили на другие телеканалы, которые обязаны проводить предвыборные дебаты”, - отмечается в постановлении от 26 августа.
Президентские выборы в Молдове состоятся осенью этого года, 1 ноября. Баллотироваться на должность президента будут: председатель ППДП Андрей Нэстасе, лидер движения "Униря" Дорин Киртоакэ, председатель ПНЕ Октавиан Цыку, председатель ПДС Майя Санду, кандидат от ЛДПМ - Тудор Делиу, кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый.