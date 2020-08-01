Приказом ГТК ПМР от 16 июля 2020 г. №192 внесены изменения в порядок прибытия и доставки товаров, ввозимых на таможенную территорию ПМР. Они направлены на ускорение таможенных процедур и снятие избыточных требований при импорте. Документ подготовлен по результатам мониторинга действующей практики осуществления таможенных операций, а также с учётом предложений участников ВЭД.
Упрощения касаются порядка прибытия в места доставки консолидированных грузов, т.е. товаров, следующих в одном транспортном средстве в адрес двух или более получателей, передает пресс-служба ведомства.
Если ранее в таких случаях действовало требование об обязательном прибытии товаров в место доставки, являющееся зоной таможенного контроля таможенного органа назначения, то сейчас консолидированные грузы могут следовать непосредственно на склады, помещения, площадки и иные территории уполномоченных операторов и экономических агентов, получивших разрешение таможенного органа на ответственное хранение. При этом очередность места доставки товаров определяется перевозчиком самостоятельно.
Следует отметить, что при доставке товаров на склады, помещения, площадки и иные территории уполномоченных операторов или участников ВЭД, имеющих разрешение на ответственное хранение, уведомление таможенного органа о прибытии товаров в места доставки осуществляется экономическим агентом в безбумажном виде с применением электронного программного продукта. Для его использования необходимо заключить соответствующее соглашение с таможенными органами и получить электронную цифровую подпись (подробнее — в разделе «Электронная таможня. Декларирование для юридических лиц»).