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Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Приказом ГТК ПМР от 16 июля 2020 г. №192 внесены изменения в порядок прибытия и доставки товаров, ввозимых на таможенную территорию ПМР. Они направлены на ускорение таможенных процедур и снятие избыточных требований при импорте. Документ подготовлен по результатам мониторинга действующей практики осуществления таможенных операций, а также с учётом предложений участников ВЭД.

Упрощения касаются порядка прибытия в места доставки консолидированных грузов, т.е. товаров, следующих в одном транспортном средстве в адрес двух или более получателей, передает пресс-служба ведомства.

Если ранее в таких случаях действовало требование об обязательном прибытии товаров в место доставки, являющееся зоной таможенного контроля таможенного органа назначения, то сейчас консолидированные грузы могут следовать непосредственно на склады, помещения, площадки и иные территории уполномоченных операторов и экономических агентов, получивших разрешение таможенного органа на ответственное хранение. При этом очередность места доставки товаров определяется перевозчиком самостоятельно.

Следует отметить, что при доставке товаров на склады, помещения, площадки и иные территории уполномоченных операторов или участников ВЭД, имеющих разрешение на ответственное хранение, уведомление таможенного органа о прибытии товаров в места доставки осуществляется экономическим агентом в безбумажном виде с применением электронного программного продукта. Для его использования необходимо заключить соответствующее соглашение с таможенными органами и получить электронную цифровую подпись (подробнее — в разделе «Электронная таможня. Декларирование для юридических лиц»).

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров

Упрощены таможенные операции, связанные с доставкой товаров
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 13:14
  • DTV
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