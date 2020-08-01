Министерство иностранных дел ПМР информирует о том, что с 1 сентября 2020 года Пункты регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице временно переходят на консультационный режим работы.
Изменение рабочего режима обусловлено решением Молдовы об отзыве своих представителей, командированных в ПРТС, для прохождения неких технических процедур, в связи с чем они прекратят исполнение должностных обязанностей, что временно сократит функционал пунктов регистрации.
Подобное необоснованное приостановление работы ПРТС противоречит Протокольному решению от 24 апреля 2018 года и свидетельствует о безответственном подходе Молдовы к официально принятым обязательствам по договорённостям 2016-2018 годов. Министерство иностранных дел ПМР рассчитывает на закономерную реакцию в отношении действий Кишинёва со стороны посредников и наблюдателей в международном переговорном формате «5+2», сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
МИД ПМР при международной поддержке продолжит усилия с целью возвращения Молдовы к исполнению взятых на себя обязательств в ходе переговоров с Приднестровьем, включая поиск решений сохраняющихся проблемных вопросов в деятельности ПРТС.