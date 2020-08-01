Dnestr.TV

 
0

Пункты регистрации авто, где выдают нейтральные номера, изменят режим работы

Пункты регистрации авто, где выдают нейтральные номера, изменят режим работы

Министерство иностранных дел ПМР информирует о том, что с 1 сентября 2020 года Пункты регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице временно переходят на консультационный режим работы.

Изменение рабочего режима обусловлено решением Молдовы об отзыве своих представителей, командированных в ПРТС, для прохождения неких технических процедур, в связи с чем они прекратят исполнение должностных обязанностей, что временно сократит функционал пунктов регистрации.

Подобное необоснованное приостановление работы ПРТС противоречит Протокольному решению от 24 апреля 2018 года и свидетельствует о безответственном подходе Молдовы к официально принятым обязательствам по договорённостям 2016-2018 годов. Министерство иностранных дел ПМР рассчитывает на закономерную реакцию в отношении действий Кишинёва со стороны посредников и наблюдателей в международном переговорном формате «5+2», сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД ПМР при международной поддержке продолжит усилия с целью возвращения Молдовы к исполнению взятых на себя обязательств в ходе переговоров с Приднестровьем, включая поиск решений сохраняющихся проблемных вопросов в деятельности ПРТС.

В рамках приверженности международно согласованному механизму приднестровская сторона самостоятельно на временной основе обеспечит продолжение работы ПРТС в информационно-консультативном режиме.
mid.gospmr.org
Фото:© Sputnik / Irina Leahova
  • Сегодня, 18:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна