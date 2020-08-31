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Сиделка из Молдовы унаследовала 1 млн евро от итальянца, за которым ухаживала

Сиделка из Молдовы унаследовала 1 млн евро от итальянца, за которым ухаживала

Гражданка Молдовы унаследовала 1 млн евро после смерти пожилого итальянца, за которым она присматривала в последние годы его жизни. Родственники умершего обвиняют молдаванку в мошенничестве и требуют разбирательств, пишет esp.md ссылаясь на Digi24.

Татьяна, 27-летняя молдаванка, ухаживала за Гвидо Карло Корни, богатым стоматологом из Генуи последние несколько лет его жизни. Мужчина скончался в 2015 году в возрасте 91 года, оставив 1 млн евро своей сиделке.

Когда родственники умершего узнали, что основной его наследницей стала бывшая сиделка, они обратились в компетентные органы, обвинив женщину в мошенничестве. По словам родных Корни, у мужчины в последние дни его жизни были проблемы со здоровьем. Этим и воспользовалась сиделка, уверены родные скончавшегося итальянца.

Молдаванку заподозрили в том, что она убедила старика указать ее как основного наследника в двух страховых полисах на общую сумму в 1 млн евро.

После того как было начато расследование, правоохранители выяснили, что первоначально наследником пожилого итальянца был указан его внук. Однако через два дня вместо имени внука в документах появилось имя сиделки. Несмотря на это, следователям не удалось найти каких-либо существенных доказательств по делу о мошенничестве — оно было закрыто в начале текущего года.

В этом месяце скончался внук Гвидо Корни. Его супруга выдвинула новые обвинения в адрес бывшей сиделки. В новом иске адвокаты также требуют компенсацию от учреждения, которое выдавало страховые полисы Гвидо Корни и которое не проверило психическое состояние пожилого итальянца.
esp.md
  • Сегодня, 22:22
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