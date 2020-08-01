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Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по картофелю

Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по картофелю

Вместе с Китаем и Индией на Украину пришлось 45% общемирового производства картофеля по итогам 2019 года.

Украина по итогам 2019 года стала третьим по величине мировым производителем картофеля с показателем 23 млн тонн. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщило издание AgroNews.

На первом месте находится Китай с урожаем 93 млн тонн, на втором Индия с 51 млн тонн. Вместе с Украиной на них пришлось 45% общемирового производства картофеля, пишет korrespondent.net.

Еще около 25% мирового урожая картофеля суммарно пришлось на Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

Глобальный урожай картофеля в 2019 году составил 371 млн тонн, на 2,1% больше показателя за предыдущий год. В денежном эквиваленте мировой рынок картофеля вырос на 6%, до $140,5 млрд.

Экспорт картофеля вырос на 4,9%, до 15 млн тонн. Из них на Францию пришлось 3,5 млн тонн, на Германию - 1,9 млн тонн, на Нидерланды - 1,8 млн тонн, на Бельгию - 1 млн тонн, на Египет - 0,7 млн тонн.
korrespondent.net
  • Сегодня, 22:24
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