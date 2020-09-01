День Знаний - праздник особый, близкий каждому. Для первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч.
Для педагогов этот день - начало нового этапа профессиональной жизни, новой большой работы. Для учащихся - это перспектива успехов и открытий. Для родителей - замечательный праздник, полный волнений и радости. Не бывает учителя без учеников.
Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, годом личных достижений под руководством мудрых и заботливых наставников! А помощь и поддержка родителей, их уважительное отношение к учебному заведению и учителям помогают воспитывать умных и талантливых детей.
Желаем, чтобы первый день нового учебного года стал для малышей, которые впервые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; для школьников и студентов - еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для педагогов - началом нового полета творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный год! Искренне желаем всем педагогам и ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!