Dnestr.TV

 
0

День Знаний - праздник особый, близкий каждому

День Знаний - праздник особый, близкий каждому

День Знаний - праздник особый, близкий каждому. Для первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч.

Для педагогов этот день - начало нового этапа профессиональной жизни, новой большой работы.
Для учащихся - это перспектива успехов и открытий.
Для родителей - замечательный праздник, полный волнений и радости.
Не бывает учителя без учеников.

Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится, годом личных достижений под руководством мудрых и заботливых наставников! А помощь и поддержка родителей, их уважительное отношение к учебному заведению и учителям помогают воспитывать умных и талантливых детей.

Желаем, чтобы первый день нового учебного года стал для малышей, которые впервые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; для школьников и студентов - еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для педагогов - началом нового полета творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный год! Искренне желаем всем педагогам и ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

С праздником - Днем знаний!
  • Сегодня, 05:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна