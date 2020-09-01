На Украине с 1 сентября вступает в силу закон «О полном общем среднем образовании», согласно которому, в частности, все русскоязычные школы переходят на обучение на украинском языке.
Документ был принят Верховной радой 16 января. Из него следует, что представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе (ЕС), в начальной школе получают образование на родном языке и изучают украинский как предмет. При этом с 5-го по 11-й (12-й) класс не менее 80% учебного времени обучение ведется на украинском языке. К этой категории относятся учащиеся из русскоязычных семей, передает iz.ru Нацменьшинства, языки которых признаны официальными в ЕС, также в начальной школе получают образование на родном языке. В дальнейшем количество украинского в учебном процессе должно ежегодно повышаться до не менее 60% времени. Таким образом обучение будет проходить, в частности, у венгерских школьников.
Для коренных народов, у которых нет собственного государства и которые не живут в среде родного языка, все предметы преподаются на родном языке при изучении украинского. К таким относятся крымские татары.
В декабре 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.
В ООН поддержали выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине. Там отметили, что легитимная цель правительства по продвижению национального языка должна быть сбалансирована с поддержкой имеющих отношение к языку прав нацменьшинств. iz.ru